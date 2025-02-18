Fox News: РФ и США разработали план прекращения войны — по нему мирный договор заключат только после выборов в Украине

Россия и США разработали трехступенчатый мирный план прекращения российско-украинской войны, сообщает Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии.

План, по данным телеканала, подразумевает прекращение огня, затем выборы в Украине, после чего будет подписано окончательное соглашение.

По словам источников Fox News, Россия и США считают выборы в Украине "ключевым условием для успеха процесса урегулирования". Это условие, считает телеканал, вызовет споры сторон, поскольку Россия "не проводит настоящих выборов", а в Украине не примут "перспективу назначения пророссийского марионеточного президента".

"Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Дональд Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки", — передали позицию украинской стороны источники телеканала.

Ранее об аналогичном плане мирного урегулирования российско-украинской войны со ссылкой на источники сообщал депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Он назвал часть плана с выборами до подписания соглашения "подарком Трампа Путину".

"Нам, европейцам, должно быть совершенно понятно, что выборы [в Украине] должны состояться после финального этапа, а не до него. В том числе потому, что финальное соглашение не может быть результатом победы на выборах пророссийского кандидата", — считает депутат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров заявил, что не видел сообщений о плане по прекращению войны, который, по информации Fox News, разработали Москва и Вашингтон.

"Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о неком плане урегулирования, там не было сказано — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио и [советника президента по национальной безопасности Майка] Уолца, что это означает. Они сказали, что это фейк", — заявил Лавров.

Представители США или Украины пока не комментировали сообщения о плане прекращения войны.

Делегации России и США 18 февраля провели переговоры в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В ходе встречи среди прочего обсуждались завершение российско-украинской войны и подготовка к возможным переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Представители Украины во встрече не участвовали. По данным NBC News, США собираются сначала провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами трех стран. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что власти страны ничего не знают о переговорах в Саудовской Аравии и не намерены признавать какие-либо достигнутые на них договоренности.

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