Politico: ЕС готовит 6 млрд евро военной помощи Украине

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине, который станет одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения РФ в страну.

Ожидается, что детали о помощи на сумму не менее 6 млрд евро будут представлены общественности на фоне визита членов Еврокомиссии в Киев в годовщину начала войны РФ против Украины, пишет во вторник, 18 февраля, со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов издания Politico.

По данным его источников, в пакет будет включено "все" - от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем ПВО. 6 млрд евро - минимальная сумма помощи, она может быть увеличена до 10 млрд и более, если страны найдут соответствующие средства в своих запасах, заявили собеседники Politico.

Предполагается, что увеличение военной поддержки поможет Украине укрепить свои войска, сдержать атаки РФ на линии фронта и защитить города от воздушных атак на фоне того, что Киев готовится к мирным переговорам. Это также может укрепить аргументы в пользу включения ЕС в переговорный процесс, пишет издание.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !