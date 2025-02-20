Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам, которое, по мнению американской администрации, позволило бы вернуть потраченные на поддержку Киева средства.

"У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад", — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

В своем выступлении Трамп продолжил нападки на украинского президента Владимира Зеленского и заявил, что США потратили 350 млрд долларов на помощь Киеву, но, в отличие от европейских стран, ничего не получили взамен.

"В то время как США ничего не получают взамен, они [Европа] получают свои деньги обратно", — сказал он.

Трамп назвал Зеленского "диктатором" и потребовал быстрее договариваться о мире, чтобы сохранить страну

В начале февраля Трамп говорил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Киеву. По его словам, украинская "территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов".

"Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов", — заявлял Трамп.

На прошлой неделе во время визита в украинскую столицу министра финансов США Скотта Бессента Киеву был представлен проект соглашения о партнерстве, который предусматривает инвестиции в полезные ископаемые. Владимир Зеленский заявлял, что власти намерены изучить его.

СМИ сообщали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50% собственности на полезные ископаемые.

Владимир Зеленский позднее заявил, что документ пока не готов к подписанию. "Я не дал согласие на подписание соглашения, потому что оно еще не готово", — сказал он в минувшие выходные.

Как сообщает Reuters в эксклюзивном материале со ссылкой на источники, Белый дом может попытаться заключить с Украиной упрощенную сделку и позднее обсудить подробные условия соглашения.

Агентство также отмечает, что на прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% критически важных минеральных ресурсов Украины, включая графит, уран, титан и литий.

Литий является ключевым компонентом в производстве аккумуляторов для электромобилей, пишет Reuters.

В Киеве с визитом находится спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, с которым Зеленский планирует встретиться в четверг.

Отвечая на вопрос, будут ли американские чиновники продолжать добиваться заключения сделки, один из советников Трампа на условиях анонимности сказал Reuters: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Детали обсуждений потенциальной сделки, в том числе информация о том, кто в американской администрации принимал участие в подготовке проекта соглашения, остаются неизвестными, отмечает агентство.

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