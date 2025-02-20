В Польше упали обломки ракеты SpaceX

Обломки ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала в космос с территории США 1 февраля, в среду упали в Польше. Об этом со ссылкой на Польское космическое агентство (POLSA) сообщает AFP.
Ступень Falcon 9 R/B неконтролируемо вошла в атмосферу примерно в 5.46 утра по латвийскому времени, говорится в сообщении агентства. Согласно информации полиции, полутораметровый фрагмент был найден недалеко от Познани. О жертвах и разрушениях не сообщается.
По словам пресс-секретаря POLSA Агнешки Гапис, агентство связалось со SpaceX. Польские СМИ утверждают, что фрагменты из композитного материала, найденные под Познанью, похожи на топливный бак ракеты Falcon 9.
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