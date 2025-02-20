NBC: Украине в качестве гарантии безопасности могут предложить автоматическое вступление в НАТО, если Россия нарушит мирный договор

Руководство США рассматривает вариант, при котором в договор о завершении российско-украинской войны будет включен пункт о том, что Украину автоматически примут в НАТО, если Россия нарушит условия соглашения. Об этом говорится в статье NBC News, посвященной нарастающей в последние дни конфронтации между США и Украиной.

Администрация США рассматривает такой вариант в качестве одной из гарантий безопасности Украины, рассказали журналистам источники среди американских чиновников. По их словам, пункт об автоматическом вступлении в НАТО может стать ответом на главные опасения Киева и его европейских союзников — что Россия во время перемирия соберет силы и снова вторгнется в Украину.

Министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля в ходе своего первого выступления на заседании контактной группы по Украине заявил, что США не считают членство Украины в НАТО "реалистичным результатом урегулирования [российско-украинской войны] путем переговоров".

По данным NBC, Хегсет отошел от заготовленной речи и выступил с более резкими заявлениями о возможности принятия Украины в НАТО. Источники телеканала утверждают, что в черновиках речи говорилось, что гарантии безопасности для Украины "не должны предоставляться через членство в НАТО".

В свою очередь сделка по редкоземельным металлам — важнейший компонент построения стратегического партнерства между США и Украиной, которое в итоге будет способствовать гарантиям безопасности для Киева после завершения войны, следует из материала NBC. По информации канала, именно в этом министр финансов США Скотт Бессент пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев. Пока соглашение остается в "подвешенном состоянии", говорится в статье.

На фоне начала российско-американских переговоров президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вступили в публичную перепалку.

Трамп, не приведя доказательств, заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения в Украине, потребовал провести новые президентские выборы, а также назвал украинского лидера диктатором.

В ответ Зеленский сказал, что "если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится". Он также критиковал США за "смягчение политики" в отношении России и за то, что Киев не допустили до российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

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