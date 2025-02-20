Зеленский o встречe с Келлогом: Украина готова к сильному соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности

"Встреча с генералом Келлогом. Хорошая беседа, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинскому народу", — заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграме.

В четверг он принял в Киеве спецпредставителя президента США Кита Келлога. После встречи не было заявлений для прессы. Она прошла на фоне крайне резких заявлений Дональда Трампа в адрес Зеленского и ответных заявлений президента Украины.

"Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась, — написал Зеленский. — Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности".

О возможных мирных переговорах с Россией, на которых настаивает администрация США, украинский президент высказался так: "Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной".

"Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7", — заявил Зеленский.

"Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу по достижению важных результатов", — добавил он.

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