В Киеве разоблачили схему сбыта автомобилей, ввезенных из ЕС для ВСУ

В течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей в качестве помощи для ВСУ, то есть без уплаты таможенных платежей.

В Киеве разоблачили схему незаконной продажи авто, ввезенных под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в четверг, 20 февраля.

Установлено, что в течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей в качестве помощи для ВСУ, то есть без уплаты таможенных платежей.

Однако вместо передачи машины военным, участники схемы их продавали.

Так 42-летняя женщина организовывала ввоз машин, растаможку и определяла цену продаж автомобилей. Ее сообщник занимался поиском покупателей, показывал им машины и брал за них деньги.

При документировании деятельности "автобизнеса" у подозреваемых за почти 17 тыс. долларов приобрели два автомобиля – микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mitsubishi Pajero, ввезенные под видом благотворительной помощи для сил обороны Украины.

Продавца машин задержали сразу после сделки. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 17 автомобилей, ввезенных от имени подконтрольной злоумышленникам благотворительной организации.

Руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили машины в Украину, умер в марте 2024 года, однако все документы в течение 2024-2025 годов визировались его электронно-цифровой подписью.

Fоtо: Киевская городская прокуратура

Fоtо: Киевская городская прокуратура

Fоtо: Киевская городская прокуратура

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !