Эстония закроет границу с Россией с 30 апреля по 2 мая

Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая. Причина: учения Департамента полиции и погранохраны.

Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода "Нарва-1" обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, говорится в проекте правительства от 18 февраля 2025 года.

В это время Департамент полиции и погранохраны организует учения "Щит". Для проведения тренировочных мероприятий необходимо закрыть для пересечения границы пункт пропуска "Нарва-1" с 30 апреля 2025 года.

Если учения не будут проведены, то готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится, говорится в указе.

О необходимости закрытия других пограничных пунктов с Россией не сообщалось.

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