Выборы в Германии могут изменить Европу. Чего от них ждать?

В воскресенье в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы. Судя по всем прогнозам, победу на них одержат христианские демократы. Куда больше неопределённости в том, с кем партия Ангелы Меркель, пересматривающая наследие легендарной канцлерин, сформирует правящую коалицию и падёт ли "брандмауэр" — отказ центристских партий от сотрудничества с правыми радикалами, которых довольно активно поддерживает Илон Маск. Delfi рассказывает, чего ждать от немецких выборов и как их результат может повлиять на Евросоюз и поддержку Украины.