Одно из зданий Австралийского национального университета названо в честь латышки

21 февраля 2025 года здание факультета компьютерных наук Австралийского национального университета в Канберре получило новое название – дом Скаидрите Дариус. Таким образом университет почтил память латышки из Канберры Скаидрите Дариус за ее многолетний вклад в работу вуза и поддержку гендерного равенства, в частности, за содействие трудоустройству женщин в сфере информационных технологий, сообщили в Министерстве иностранных дел.

На церемонии открытия присутствовал посол Латвии Маргерс Крамс, поскольку имя Дариус хорошо известно не только латышам Канберры, но и всей Австралии.

Дариус была известной фигурой в латышской общине как за рубежом, так и в самой Латвии благодаря своей страсти – латышским народным танцам. Она основала и многие годы руководила латышским танцевальным коллективом Канберры Sprigulītis, который сейчас возглавляет ее внук Томас Волшс. Вместе с латышским ансамблем народной песни и танца Saules josta Дариус поставила десять масштабных спектаклей, которые были показаны в Австралии, США, Великобритании, Канаде, Германии, Швеции и Латвии.

Активная и энергичная жительница Канберры прожила долгую и яркую жизнь – 96 лет. Она была выдающимся хореографом и знатоком латышского фольклора, а также почетным главным руководителем Праздников песни и танца.

В своей речи посол отметил: "Скаидрите оставила богатое наследие не только в науке и защите гендерного равенства, но и в сохранении и развитии латышской культуры в Австралии. Она посвящала свободное время своему делу – латышскому народному танцу. Блеск в глазах, острый ум и неиссякаемая жизненная энергия всегда будут характеризовать ее личность. Мы можем гордиться тем, что имя Скаидрите теперь официально носит одно из зданий Австралийского национального университета".

На мероприятии присутствовали члены семьи и друзья Дариус, представители Австралийского национального университета и посольства Латвии.

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