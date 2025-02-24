"По мне стреляли два российских танка". История украинского солдата

Украинский солдат Максим Лалджи (39) прибыл в Латвию на реабилитацию в декабре на костылях и тогда едва мог двигаться. Теперь он ходит без посторонней помощи и говорит прямо: "Кто не был в пехоте, тот не видел войны". Участвовал в боях на Донбасском фронте семь месяцев, пока не был ранен в результате атаки российских танков, и после этого пришлось сменить сферу деятельности – Максим попал в отряд пилотов дронов, но полученные травмы постоянно давали о себе знать.
Как рассказал Максим, в момент ранения он находился в окопах на Донбассе, и украинские позиции обстреливали два российских танка. Снаряд попал в бруствер (насыпь в фортификационном сооружении, предназначенная для удобной стрельбы, защиты от пуль и снарядов, для укрытия от наблюдения противника – ред.], за которым стоял Максим, над его головой летали осколки, и ударом его отбросило обратно в окоп.
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