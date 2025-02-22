Трамп отправил в отставку главу комитета начальников штабов

Американский президент Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльза Брауна и еще пять адмиралов и генералов в ходе беспрецедентных перестановок в военном руководстве страны. Глава Белого дома в пятницу, 21 февраля, сообщил в соцсети Truth Social, что выдвинет генерала ВВС США Дэна Кейна в качестве преемника Брауна.

Тем самым Трамп нарушил давнюю традицию, в рамках которой новые лидеры Соединенных Штатов как правило сохраняют назначенцев предыдущих администраций на высших военных постах, констатировали агентства dpa и Reuters.

"Хочу поблагодарить генерала Чарльза… Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране <…> Он - прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье большого будущего", - отметил американский лидер.

"Генерал Кейн - опытный пилот, эксперт по нацбезопасности, успешный предприниматель и "боец" со значительным опытом межведомственных и специальных операций", - добавил он.

По версии Трампа, во время его первого срока Кейн сыграл важную роль в "полном уничтожении халифата" террористической организации "Исламское государство" (ИГ) - это "было сделано в рекордно короткие сроки".

NYT: За отставку Брауна выступал глава Минобороны США

По данным New York Times (NYT), Браун - за всю историю страны всего лишь второй афроамериканец, занимавший должность главы ОКНШ. Министр обороны США Пит Хегсет вскоре после своего выдвижения заявил, что Браун должен быть уволен из-за его внимания к вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности в вооруженных силах.

Перераспределение оборонного бюджета

Ранее Хегсет по поручению администрации Дональда Трампа приказал высшему руководству Пентагона и вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8 процентов ежегодно в течение следующих пяти лет. Об этом говорилось в служебной записке, выдержки из которой The Washington Post опубликовала 19 февраля.

Сэкономленные за счет других областей средства могут быть "перераспределены" и направлены на новые оборонные приоритеты администрации Трампа.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона Роберта Салессеса, речь идет, в частности, о "Железном куполе для Америки" - экспансивной системе противоракетной обороны. В бюджете на следующий год на эти цели могут быть зарезервированы 50 млрд долларов (47 млрд евро).

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