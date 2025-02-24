Эта война будет вечной? Три года назад Россия напала на Украину

Ровно три года назад, ранним утром 24 февраля, война, которую Россия вела против Украины вышла на новый уровень. Полномасштабное вторжение началось с ракетных обстрелов и танковых колонн, которые направились к Киеву.

Россия начала войну против Украины еще в 2014 году, оккупировав полуостров Крым и взяв под контроль часть Донецкой и Луганской областей. Но только после 24 февраля 2022 года, когда за ракетными обстрелами и попытками взять Киев последовали безжалостная бомбардировка Мариуполя, резня в Буче и другие ужасы войны , что отношение к России в мире изменилось.

С самого начала полномасштабного вторжения Delfi вел текстовую трансляцию: события первых трех дней войны собраны здесь.

Несмотря на шок первых дней, к удивлению многих украинская армия сначала остановила атаку на Киев, а затем в течение нескольких месяцев выбила оккупационную армию из северных районов страны. Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российскую армию от Харькова, а в ноябре 2022 года - освободить Херсон. Кроме того, российский флот на Черном море был частично уничтожен и в итоге отказался от активных действий.

План России захватить Киев "за три дня" и подчинить таким образом всю страну быстро рухнул. Постепенно она сменила тактику и стала использовать перевес в живой силе и артиллерии. Вопреки большим потерям, это принесло некоторый успех: украинские войска упорно сопротивлялись, но на востоке страны медленно отступали.

В 2023 году Украина попыталась провести масштабное контрнаступление, но оно не дало ожидаемого эффекта. Российская армия успела возвести укрепления, у Украины не было поддержки с воздуха, а поставки вооружения и боеприпасов по-прежнему зависели от стран Запада.

То, что России не удается добиться своих целей военным путем, продемонстрировали затянувшиеся на месяцы сражения за небольшие городки в Донбассе, которые в итоге были фактически стерты с лица земли. Более того, в августе 2024 года ВСУ провели операцию в Курской области - им удалось закрепиться на территории России. Россия привлекла к боям под Курском войска и технику из Северной Кореи, но отбить территорию у украинской армии ей так и не удалось.

За три года войны российская армия понесла тяжелые потери. Генеральный штаб Украины оценивает их в 864 тысячи человек. Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" удалось установить имена 90 019 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. За три года Россия потеряла более 10 тысяч танков, 21 тысячу бронетранспортеров, значительную часть Черноморского флота и другую технику.

Точных данных о потерях Украины нет, но предполагается, что они существенно ниже. 16 февраля президент страны Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения погибло более 46 тысяч солдат ВСУ. Ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану он оценил количество раненых в 390 тысяч человек.

Третья годовщина полномасштабного вторжения проходит на фоне активной, но довольно хаотичной деятельности президента США Дональда Трампа. Ему не удалось исполнить обещания: он не смог закончить войну ни за 24 часа, ни за месяц пребывания на посту. Первая встреча представителей США и России, на которую не пригласили Украину, а также серия заявлений Трампа, показывают, что "мирный план Трампа" может означать существенные уступки России. Против этого выступают Украина, страны ЕС и другие союзники стран НАТО. На данный момент Россия уже добилась того, что ее дипломатическая изоляция закончилась.

Четвертый год войны начинается в атмосфере полной неопределенности. Будут ли остановлены боевые действия? Будет ли это означать, что после паузы Россия не начнет новую атаку на Украину или другие страны? Латвийский историк Валдис Кузминс, например, в свое время заявил, что "эта война будет продолжаться вечно". И сравнил ее с разделенной Кореей, отмечает Delfi.lv.

На данный момент ясно одно: Россия не дала никаких сигналов, что она была бы готова отказаться от агрессивных планов и попыток подчинить Украину. Долгосрочное мирное решение без сдерживающей силы, без существенного военного ослабления России или радикальных перемен в обществе страны-агрессора выглядит очень маловероятным.

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