Завершились выборы в германский парламент. Опубликованы результаты экзит-поллов (ОБНОВЛЕНО)

В 19:00 по рижскому времени в Германии закрылись избирательные участки. Завершилось голосование на внеочередных выборах в нижнюю палату немецкого парламента - Бундестаг. Агентство Reuters публикует результаты экзит-поллов немецких телеканалов ZDF и ARD. Согласно их результатам ультра-консервативной AfD не удалось набрать больше результатов соцопросов. На грани прохождения в парламент находятся СвДП и Союз Сары Вагенкнехт.

По данным опроса ZDF, консервативная партия ХДС/ХСС набирает 28.5%, Социал-демократы – 16.5%, "Зеленые" – 12%, ультра-правая AfD – 20 %, Левые – 9%. По данным опроса ZDF СвДП (либералы) и Союз Сары Вагекнехт (популисты) преодолевают 5% проходной барьер.

Результаты опроса ARD дают ХДС/ХСС на полпроцента больше – 29%, Социал-демократам – на полпроцента меньше – 16%, "Зеленым" – 13.5%, AfD – 19.5% , Левым - 8.5%. СвДп по итогам опроса ARD набирает 4.9% Союз Сары Вагенкнехт – 4.7%.

Обновление: Издание POLITICO прогнозирует, что Союз Сары Вагенкнехт и СвДП не пройдут в новый состав Бундестага, ХДС/ХСС получат 210 мест, Социал-Демократы – 118 мест, "Зеленые" – 94 места, AfD – 145 мест, Левые – 62 места. В случае формирования коалиции с Социал-Демократами и "Зелеными" правительство получит в Бундестаге 422 места из 630 или 66% голосов.

Результаты подсчета голосов будут станут известны сегодня позднее.

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