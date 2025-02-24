Страны Балтии и Северной Европы оснастят и обучат бригаду ВСУ

В течение 2025 года балтийские и североевропейские страны совместно оснастят и обучат подразделение ВСУ размером с бригаду. Об этом объявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, находящийся сегодня с визитом в Киеве.

"Украина показала миру, что такое настоящая стойкость. В своей героической борьбе с российской агрессией Украина сражается не только за себя, но и за весь мир, основанный на правилах. Наша миссия — поддержать их", — заявил глава эстонского правительства.

По его словам, страны-партнеры обеспечат подразделение, сопоставимое по размеру с бригадой ВСУ, всеми необходимыми ресурсами: боеприпасами, снаряжением и т.д. Они также возьмут на себя обучение военных. Более конкретные шаги будут согласованы в ближайшем будущем.

Помимо Эстонии, в проекте примут участие Латвия, Литва, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

По данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного российского вторжения Таллин передал Киеву помощь в объеме 2,2% эстонского ВВП. По этому показателю страна занимает первое место в мире. Также в пятерке лидеров Дания, Литва, Латвия и Финляндия.

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