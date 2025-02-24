Зеленский: шагом к миру станет освобождение украинских пленных, Киев готов к обмену "всех на всех"

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет. И нужны ситуации, которые говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант", — заявил Зеленский (цитата по "Украинской правде").