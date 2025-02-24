Выборы в Германии: Мерц начал коалиционные переговоры с социал-демократами

Лидер победившего на немецких выборах правоцентристского блока CDU/CSU Фридрих Мерц заявил, что начал обсуждать формирование правящей коалиции с Социал-демократической партией (SPD), занявшей третье место. Об этом пишет Politico.

"Мы получили четкий мандат на управление, и мы его принимаем. Глядя на распределение мест в Бундестаге, мы в состоянии сформировать черно-красную коалицию — и это именно то, что мы намерены сделать", — заявил Мерц. Черный — фирменный цвет CDU, красный — социал-демократов.

По словам политика, коалиционные переговоры уже начались. Мерц планирует вечером встретиться с руководством SPD, а позднее — с уходящим канцлером, социал-демократом Олафом Шольцем. Правительство может быть сформировано к Пасхе, надеется лидер христианских демократов.

Мерц также обозначил приоритеты будущего кабинета министров: укрепление европейской обороны в свете меняющейся внешней политики США, решение проблем миграции и сохранение производственной базы в ФРГ. Будущий канцлер отметил, что социал-демократы в большей степени разделяют обеспокоенность этими проблемами, нежели "Зеленые", другие возможные партнеры по коалиции.

На прошедших в воскресенье выборах блок CDU/CSU поддержали 28,6% избирателей. На втором месте — ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) с 20,8% голосов. SPD заняла третье место, у нее 16,4% — и это худший результат партии с конца XIX века. Также в бундестаг прошли "Зеленые" с 11,6% и "Левые" с 8,8%. Еще один мандат получил представитель партии датского национального меньшинства, Ассоциации избирателей Южного Шлезвига (SSW).

Лидер социал-демократов, канцлер Олаф Шольц поздравил Мерца с победой на выборах и назвал результаты собственной партии "горькими", взяв ответственность за неудачу на себя. Политик отметил, что, как он и говорил раньше, не намерен участвовать в переговорах о коалиции или (при их удачном завершении) работать в новом правительстве.

В новом созыве бундестага у христианских демократов и социал-демократов суммарно 328 из 630 мандатов.

Правительство, состоящее из CDU/CSU и SPD, в Германии называют термином "большая коалиция". В частности, такими были три из четырех кабинетов под руководством Ангелы Меркель.

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