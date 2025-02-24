В Азербайджане закрыли представительства медиагруппы "Россия сегодня" и Би-би-си

В Азербайджане закрыто представительство российского пропагандистского новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхана Гаджизаде.

По его словам, официальный Баку готов выдать аккредитацию только одному корреспондента российской медиагруппы в Азербайджане.

Гаджизаде также рассказал о закрытии в Азербайджане представительства британской медиакомпании BBC. Как и в случае с "Россией сегодня", от нее власти страны также готовы аккредитовать у себя лишь одного корреспондента. О приостановке работы BBC в Азербайджане стало известно 20 февраля.

Кроме того, представитель азербайджанского МИДа сообщил об отзыве аккредитации у корреспондента радио "Голос Америки". Причины этого решения он не раскрыл.

Закрытие Русского дома в Баку

6 февраля Россотрудничество - федеральное агентство, которое занимается продвижением русской культуры за рубежом, - получило от властей Азербайджана официальное уведомление о прекращении деятельности в столице страны Русского дома - российского культурного центра. "Азербайджан сам стал донором и не нуждается в помощи извне, особенно если она оказывается на основе непрозрачных схем и через организации, структура которых носит явно разведывательный характер", - пояснили собеседники издания Report.az. Кремль подтвердил закрытие Русского дома в Баку.

Аналогичное решение о прекращении деятельности принято в отношении Агентства США по международному развитию (USAID).

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