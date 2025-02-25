Канада ввела санкции против Познера и замминистра обороны РФ

Телеведущий Владимир Познер, министр энергетики России Сергей Цивилев и его супруга, замминистра обороны и племянница Владимира Путина Анна Цивилева, а также десятки других физических и юридических лиц попали под новый пакет санкций со стороны Канады, приуроченный к годовщине войны РФ против Украины. Всего в понедельник, 24 февраля, канадский санкционный список пополнили 33 человека и 44 компании, а также 109 танкеров российского "теневого флота".

Среди прочих, ограничения были введены против известной лыжницы и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, Фонда Ахмата Кадырова, "Артека", "Института развития интернета", Воздушно-космических сил России и войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, под санкции попали компании из Китая, Кипра и Ирана. Одна из них - авиакомпания Iran Air.

Шестнадцатый пакет санкций Евросоюза против России

Ранее в тот же день 16-й пакет санкций против России принял Евросоюз. Он включает масштабные меры, направленные против ключевых секторов российской экономики, таких как энергетика, торговля, транспорт, инфраструктура и финансовые услуги, а также усиливает борьбу с обходом санкций и российской дезинформацией.

В рамках мер по борьбе с обходом уже действующих санкций в штрафной список добавлены еще 74 судна (их общее количество теперь достигло 153-х). Эти суда являются частью "теневого флота" или способствовали энергетическим доходам России, поясняется в пресс-релизе. Введен новый критерий для включения в санкционные списки: санкции будут применяться к тем, кто поддерживает работу небезопасных нефтяных танкеров.

Кроме этого, введены целевые экспортные ограничения в отношении 53 новых компаний, поддерживающих российский ВПК или участвующих в обходе санкций. Среди них - 34 компании находятся за пределами России, в частности в Турции и Китае.

Под ограничения также попали 48 физлиц и 35 организаций, поддерживающих российский ВПК. занимающихся обходом санкций, работающих в сфере криптоактивов и морских перевозок. Санкционный список Евросоюза пополнился рядом крупных российских бизнесменов и руководителей компаний.

О крупнейшем пакете санкций против России с 2022 года 24 февраля также объявила Великобритания.

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