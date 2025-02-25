Подозреваемые в бросании зажигательных устройств в консульство РФ в Марселе задержаны на акции в поддержку Украины
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

В Марселе во время демонстрации в поддержку Украины вечером в понедельник были задержаны двое мужчин — их подозревают в том, что утром 24 февраля они бросили зажигательные устройства в российское консульство, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции. Об этом также пишет издание La Provence.

По данным BFM, подозреваемых опознали по кадрам с камер видеонаблюдения.

Накануне полиция сообщала, что устройства были брошены в сады консульства России в Марселе. Следователи начали изучать содержимое трех бутылок из-под газировки, которые использовались в качестве снарядов, говорилось в официальном заявлении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений о нападении на консульство заявила, что взрывы "имеют все признаки теракта", и потребовала от властей Франции "исчерпывающих и скорейших мер по расследованию".

В результате инцидента никто не пострадал, сообщали российские дипломаты.

BBC Russian Главная

«Досадно, что так произошло». Зеленский прокомментировал ссору с Трампом и предл...

Приостановка военной помощи США Киеву — что это значит для украинской армии

Война в Украине: Зеленский готов работать под «сильным руководством» Трампа и со...

ФранцияРоссия

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь