Стоимость восстановления Украины превысила 500 млрд евро. За прошедший год эта сумма выросла на 7%

Общая стоимость восстановления Украины, по оценке Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, достигла 506 млрд евро в течение следующего десятилетия.

Совместное исследование институтов количественно оценивает прямой физический ущерб зданиям и другой инфраструктуре, влияние на жизнь и средства людей к существованию и стоимость восстановления до состояния "лучше, чем было".

Сумма посчитана по состоянию на 31 декабря 2024 года — и она примерно в 2,8 раза превышает предполагаемый номинальный ВВП Украины на прошлый год, говорится в исследовании.

Прямой ущерб Украине, нанесенный российскими атаками, вырос со 138 млрд евро в феврале 2024 года до 170 млрд евро. Больше всего пострадали жилищное строительство, транспорт, энергетический сектор, торговля и образование, говорится в исследовании.

По оценке институтов, повреждены или разрушены 13% общего жилого фонда Украины, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и разбор завалов понадобится не менее 12,6 млрд евро.

В начале 2024 года оценка стоимости восстановления Украины составляла 486 млрд долларов. За прошедший год она выросла более чем на 7%.

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