Трамп объявил о введении "золотых карт" для переезда в США

США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые "золотые карты", дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, 25 февраля. Он уточнил, что стоимость "золотой карты" составит около 5 млн долларов США.

"Мы собираемся продавать золотую карту, - цитирует главу государства на своем сайте телеканал CNN.- У вас есть грин-карта. А это - золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит вам привилегии гринкард, плюс это станет дорогой к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту".

"Золотая карта" заменит иммиграционные визы EB-5

Министр торговли США Говард Лютник пояснил, что золотая карта заменит собой правительственную программу по выдаче иммиграционных виз EB-5.

По словам Трампа, продажа золотых карт может стартовать уже через две недели. Он рассчитывает, что проданы будут миллионы карт. "С правовой точки зрения, это абсолютно легально", - подчеркнул президент США.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он продавать золотые карты российским олигархам, Дональд Трамп заявил: "Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми".

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