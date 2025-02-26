Telegraph: Франция может разместить самолёты с ядерным оружием в ФРГ

Франция в случае необходимости готова разместить несколько своих истребителей, способных нести ядерное оружие, на территории Германии - чтобы показать России, что неядерные страны Европы не останутся без защиты даже в случае, если американские военные покинут континент. Об этом пишет во вторник британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванных французских официальных лиц.

Как сообщает "Радио Свобода", по мнению одного из источников, решение Франции может подтолкнуть Великобританию - ещё одну европейскую ядерную державу - также дать Германии гарантии безопасности в ядерной сфере.

Ранее предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Британию и Францию распространить свой "ядерный зонтик" на безъядерную Германию - в рамках достижения Европой большей независимости от США в вопросах обороны.

"Размещение нескольких французских истребителей с ядерным оружием - простой шаг, который будет заключать в себе сильное сообщение", - подчеркнул один из источников. Официальный Париж публикацию пока не комментировал.

Соединённые Штаты после Второй мировой войны гарантировали безопасность своих союзников в Западной Европе в том числе и за счёт своего ядерного оружия, размещённого на континенте. После ликвидации размещённых в Европе ракет средней и меньшей дальности по договору с СССР в Германии на базе США остаются около 100 ядерных боеголовок.

Газета отмечает, что ядерные силы Франции действуют автономно от НАТО, в то время как британские ядерные силы прочно встроены в структуру этого союза. У Франции, по оценкам, более 300 ядерных боеголовок, причём носителями их большей части являются подводные лодки. У Британии чуть более 200 боеголовок, ядерные силы страны состоят из 4-х атомных подводных лодок, носителей ракет "Трайдент".

Многие лидеры в Европе, включая Мерца, в связи с наметившимся сближением Вашингтона и Москвы, а также критикой в адрес ЕС, звучащей со стороны администрации Трампа, опасаются, что США могут ограничить сотрудничество с Европой в сфере обороны, вплоть до вывода американских войск с континента и даже выхода США из НАТО. Официально Вашингтон не заявлял о подобных планах.

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