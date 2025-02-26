В Румынии задержан Кэлин Джорджеску — победитель отмененного первого тура президентских выборов

Румынская полиция задержала политика Кэлина Джорджеску, ранее участвовавшего в президентских выборах, и доставила его на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает издание Digi24. Информацию подтвердили соратники Джорджеску на его странице в Facebook.

"Кэлин Джорджеску вновь собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Около 30 минут назад система остановила его на дороге, и его задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?", — говорится в их заявлении.

Местные СМИ сообщают, что прокуратура выдала ордера на арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников. Всего ведомство подозревает в "действиях, противоречащих конституционному строю Румынии, публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и ложных заявлениях относительно источников финансирования предвыборной кампании" 27 человек, однако не называет их фамилии.

В ноябре Джорджеску, придерживающийся крайне правых и пророссийских взглядов, неожиданно победил в первом туре президентских выборов. Позднее Конституционный суд Румынии отменил эти результаты, сославшись на данные разведки о российском вмешательстве.

В декабре на подъезде к Бухаресту были задержаны около 20 человек, которые направлялись в румынскую столицу с оружием и предположительно планировали выступить в поддержку Джорджеску. Сам политик это отрицает.

Повторные выборы президента запланированы в Румынии на начало мая.

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