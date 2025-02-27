NBC: РФ предложила США ресурсы с аннексированной территории

Россия предложила администрации президента США Дональда Трампа возможность заключить соглашение, по которому США перешло бы владение некоторыми минеральными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, находящимися на аннексированной РФ территории Украины. Об этом пишет в среду, 26 февраля, телеканал NBC News на своем сайте со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с разведданными по этому вопросу, и еще один информированный источник.

По словам собеседников телеканала, высокопоставленные помощники президента России Владимира Путина обсудили изложенную выше идею с представителями администрации Трампа на встрече в Саудовской Аравии.

Американские чиновники уточнили, что речь шла о доступе США к месторождениям на территории Донецкой и Запорожской областей, которые Россия считает своими "новыми регионами". По сведениям источников, американская сторона не согласилась на эту сделку, но и не отвергла ее.

"Трамп - транзакционный игрок, поэтому Путин, понимая это, придумал такой ответный ход", - цитируют журналисты бывшего американского дипломата с опытом работы в регионе. По словам этого источника, Россия ясно увидела как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и нерешительность Зеленского, отказавшегося подписывать первоначальный вариант сделки.

Трамп о сделках "по экономическому развитию"

"Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России. - Ред.) есть много вещей, которые мы хотим получить, - заявил сам Трамп, общаясь с журналистами 24 февраля. - Вы знаете, у них есть огромные запасы редкоземельных металлов. Они... очень большие..."

"Если бы мы могли это сделать, я думаю, это было бы очень хорошо для мира во всем мире и долгосрочного мира, - добавил Трамп. - Так же, как мы делаем это с Украиной, если бы мы смогли добиться экономического развития России и получить то, что мы хотим, что-то подобное было бы возможно".

25 февраля Трамп сказал, что соглашение с Россией по минеральным ресурсам на украинской территории, которую она сейчас контролирует, "могло бы состояться", но не уточнил, обсуждал ли он уже его с Путиным, напоминает NBC.

Путин о возможности сотрудничества с США по добыче минеральных ресурсов

Со своей стороны Владимир Путин 24 февраля заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Москва готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов, а также производства алюминия.

Президент РФ распространил свое предложение и на регионы Украины, оккупированные Россией в ходе войны против соседней страны. "Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые территории (...) Там тоже есть запасы определенные", - указал Путин.

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