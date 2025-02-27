Госдеп США радикально сокращает программы внешней помощи: остановлено 90% выплат через USAID

Госдепартамент США в рамках масштабных сокращений в Агентстве США по международному развитию (USAID) объявил о радикальном урезании бюджетных средств, выделяемых на программы внешней помощи. Как сообщили в ведомстве, около 5800 долгосрочных контрактов сокращены на 92%, что эквивалентно сумме в 54 млрд долларов.

Под пересмотр подпали и средства, которые были "лично проверены" госсекретарем Марко Рубио. Контракты на миллиарды долларов были определены для аннулирования в рамках политики America First президента США Дональда Трампа, отметили в Госдепе.

Трамп и его советник Илон Маск намерены резко урезать бюджеты и численность персонала федеральных агентств США, и USAID находится в центре этой кампании. Трамп заявил, что агентство в прошлом возглавляла "группа радикальных безумцев". Маск, в свою очередь, назвал USAID "гнездом радикально-левых марксистов, ненавидящих Америку", и "преступной организацией".

Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о практически полном замораживании американской помощи за рубежом на 90 дней. Позже его администрация сделала некоторые исключения для гуманитарной помощи.

Недавно USAID объявило о массовых увольнениях и временной приостановке работы своих сотрудников. 23 февраля агентство сообщило, что в рамках сокращения персонала в США будет уволено около 1600 человек. Остальные работники по всему миру за редким исключением будут отправлены в вынужденный отпуск.

Между тем Верховный суд США приостановил действие постановления федерального суда, обязывающего Белый дом выплатить средства на помощь развитию. Председательствующий судья Верховного суда Джон Робертс 26 февраля издал временный запрет, приостанавливающий распоряжение окружного судьи Вашингтона Амира Али.

Али ранее установил крайний срок выплаты средств до 23:59 среды. После этого администрация Трампа обратилась в Верховный суд. Робертс не объяснил причины так называемой административной отсрочки. Суд потребовал от истцов представить свою позицию до полудня 28 февраля. Истцами выступили организации, заключившие контракты или получающие гранты от USAID и Госдепартамента.

Ранее Белый дом заявил, что принял окончательное решение о расторжении большинства контрактов и прекращении финансирования в рамках американской программы помощи развитию. В то же время администрация США подчеркнула, что не может соблюсти установленный окружным судьей Али срок. Власти проигнорировали его требование и фактически заморозили средства.

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