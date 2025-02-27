Решение курдского вопроса в Турции? Лидер РПК призвал сторонников сложить оружие

Находящийся в заключении лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан выпустил обращение, в котором призвал своих сторонников прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и сложить оружие. Эта инициатива может стать первым шагом к завершению одного из самых сложных конфликтов на Ближнем Востоке, изменить политическую ситуацию в Турции, Сирии и Ираке и повлиять на весь регион.

В четверг представители прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) посетили Абдуллу Оджалана в тюрьме. Они же и зачитали обращение лидера РПК, которую турецкие власти считают террористической.

В октябре 2024 года турецкий депутат Девлет Бахчели, лидер ультраправой партии ПНД и союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подошел к парламентариям от прокурдской партии DEM и пожал им руки. После этого Бахчели предложил, чтобы Оджалан, который отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме, выступил в парламенте и заявил о "конце терроризма и ликвидации своей организации" — после чего может он может получить свободу. Этот призыв звучал особенно неожиданно с учетом того, что турецкие националисты традиционно выступали против примирения с курдами.

Вскоре после этого племянник Оджалана получил разрешение посетить его в тюрьме на острове Имралы посреди Мраморного моря, где тот отбывает наказание. Курдский лидер выразил готовность к прекращению конфликта, и после этого к нему допустили курдских депутатов, которые выступают в качестве посредников между лидером РПК и внешним миром. Депутаты подтвердили готовность Оджалана призвать РПК сложить оружие в обмен на политические реформы в Турции.

"Эти новости были шоком для всех — их никто не ожидал", — вспоминает реакцию на это предложение Ектан Тюркйылмаз, турецкий культурный антрополог курдского происхождения.

75-летний Оджалан был задержан турецкими спецслужбами в 1999 году в Кении. Там он оказался после того, как режим Хафеза Асада в Сирии под давлением Анкары перестал предоставлять ему убежище. C тех пор и турецкое государство, и курды сильно изменили позицию, но до сегодняшнего момента этого было недостаточно, чтобы закончить конфликт.

С момента основания Турецкой республики до начала 1990-х годов курдская идентичность части жителей на официальном уровне отрицалась, изучение и использование курдского языка было ограничено. Само население называлось "горными турками", хотя курды — не тюркский этнос, столетиями проживающий в горных частях нынешних Ирака, Ирана, Сирии и Турции, которые они сами называют Курдистаном. Число турецких курдов оценивается в 14 млн человек, а общее курдское население в регионе — в 30 млн, что делает их самым большим народом Ближнего Востока без собственного государства.

В 1970-х году была создана Рабочая партия Курдистана (РПК) — революционная группировка, исповедовавшая марксизм-ленинизм. Позже Оджалан пришел к идеям анархизма и либертарного социализма, вдохновляясь работами американского философа Мюррея Букчина.

РПК вела вооруженную борьбу с целью создания независимого курдского государства на территории Турции и была признана террористической группировкой не только Анкарой, но также США, Великобританией и рядом европейских стран. Всего в конфликте РПК и турецкого государства погибли больше 40 тысяч человек, а преимущественно населенные курдами регионы остаются самыми бедными в стране.

В 2005 году Эрдоган, недавно избранный премьер-министром, открыл новую главу в отношении двух народов. Он выступил с речью в Диярбакыре — городе с преимущественно курдским населением — в котором признал ошибки Турецкой республики в курдском вопросе. Курдские общины приветствовали его выступление, и вскоре многие ограничения были сняты. В правление Эрдогана были созданы кафедры курдского языка в университетах и запущены СМИ на курдском языке. Эксперты связывают уступки с получением Турцией статуса кандидата в члены Евросоюза — европейские державы требовали от Анкары компромиссов в курдском вопросе.

Позиция РПК также смягчалась с годами. Оджалан и его соратники отказались от идеи полной независимости в пользу культурной автономии и "демократической трансформации" Турецкой республики.

Но полного примирения так и не произошло. В 2009-2011 году в Осло проходили переговоры между представителями Турции и РПК, но они сорвались после очередной вспышки насилия.

В 2013 году Оджалан объявил о прекращении огня со стороны РПК, и стороны снова сели за стол переговоров. Они разработали общие принципы мирного урегулирования, известные как "консенсус Долмабахче". В 2015-м Оджалан выступил с новым призывом — об отказе от вооруженной борьбы. Но Эрдоган неожиданно вышел из переговоров. Срыв дипломатии перевел к новым столкновениям. В 2016 году Селахаттин Демирташ, сопредседатель прокурдской партии в парламенте, был арестован. Он находится в заключении до сих пор.

Победившие на местных выборах представители прокурдских партий часто смещаются по решению правительство Эрдогана, а вместо них назначают представителей центральной власти. Так, в феврале курдский мэр муниципалитета Ван был смещен решением министерства внутренних дел.

Турецкие власти также ведут уголовные дела против журналистов и лидеров оппозиции — в том числе мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который может стать главным конкурентом Эрдогана на следующих президентских выборах.

В отличие от прошлых переговорных процессов, на этот раз союзники правительства, участвующие в диалоге с прокурдскими депутатами, говорят о процессе исключительно как "конце терроризма" — то есть об одностороннем разоружении РПК, а не взаимных компромиссах. Ни о каких уступках со стороны турецкого государства в ответ на призыв Оджалана пока открыто не говорится.

И хотя сам факт нового процесса вызывает воодушевление у турецких курдов, из-за срыва предыдущих инициатив оптимизма в этот раз намного меньше, отмечает Мир Али Кочер, живущий в Диярбакыре курдский журналист.

"Курдское общество хочет видеть от государства конкретные шаги к решению [конфликта], — сказал Кочер в разговоре с Русской службой Би-би-си. — Среди курдов я вижу осторожную позицию, но, конечно, и стремление к решению конфликта".

Антрополог Тюркйылмаз также считает, что большинство курдов заняли выжидательную позицию и не особенно надеются на успех этого процесса. "Я разговариваю с людьми из разных сегментов курдского общества, и в частных беседах они весьма озадачены. Многие считают, что из этого процесса ничего не выйдет. Курдские элиты тоже находятся в замешательстве", — отмечает Тюркйылмаз.

И хотя курдские политики стараются демонстрировать единство вокруг призыва Оджалана, это не отражает настроений на местах, считает антрополог.

Потенциальное примирение РПК с Анкарой станет тектоническим сдвигом для всего региона. На северо-востоке соседней Сирии курдские отряды, доминирующие в коалиции под названием Сирийские демократические силы (СДС), контролируют значительную территорию. Однако тесные связи этих отрядов с РПК делают ситуацию неприемлемой для Турции, и турецкая армия провела несколько операций против них.

Более того, центральные власти в Сирии — и режим свергнутого президента Башара Асада, и новое правительство в Дамаске — никогда не были готовы дать сирийским курдам автономию.

Полномасштабный конфликт между турецкой армией, которая оккупирует территории на севере Сирии, и курдскими силами сейчас предотвращает размещенный в регионе американский контингент. США являются союзниками СДС в борьбе с Исламским государством. Российская военная полиция также имела наблюдательные посты на этой территории, но покинула их после свержения Асада в декабре прошлого года.

Турция может пересмотреть свое военное присутствие на северо-востоке Сирии, если в нем будет ликвидировано присутствие РПК, заявил глава МИД Турции. "Если РПК сложит оружие, это позволит добиться сближения между различными курдскими игроками на северо-востоке Сирии и, возможно, будет способствовать заключению какой-то сделки с Дамаском", — отметил в разговоре с Би-би-си Алекс Маккивер, автор рассылки о военно-политической ситуации на севере Сирии.

Частью этого уравнения является третий элемент — автономный регион Курдистан в составе Ирака. Его руководство нормализовало отношения с Турцией, и турецкая армия регулярно проводит операции против боевиков РПК, базирующихся в горах на севере региона.

В феврале делегация партии DEM посетила автономный курдский регион Ирака и провела консультации с Масудом Барзани, главой правящей Демократической партии Курдистана, чей брат служит президентом региона, а сын — премьер-министром.

Депутаты передали ему послание от Оджалана, а Барзани выразил поддержку мирному процессу и предложил свою помощь.

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