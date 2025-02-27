Сделка США и Украины по ресурсам: рано радоваться?

После обмена резкими заявлениями между лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сторонам все же удалось достичь компромисса по соглашению о доступе США к украинским природным ресурсам, включая редкоземельные металлы. Президент Зеленский заявил на брифинге 26 февраля, что согласованный документ является рамочным и открывает путь к заключению более конкретных договоренностей, в частности, о совместном инвестиционном фонде.

Официально текст документа не обнародовали, а его подписание, как ожидается, произойдет во время визита Зеленского в США 28 февраля. Президент подчеркнул, что главным для него было избежание долговых обязательств: "В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100, это было бы несправедливо по отношению к нам".

Хотя вопрос гарантий безопасности для Киева был ключевым, в тексте документа, который обнародовала "Европейская правда", они упоминаются лишь косвенно: "Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира". Никаких обязательств по продлению военной помощи США в соглашении нет.

По словам Зеленского, станет ли это соглашение "большим успехом" или "тихонько пройдет", будет зависеть от его переговоров с Трампом, на которых глава государства надеется "сверить часы". "Это соглашение является частью наших больших договоренностей с США и может быть частью будущих гарантий безопасности. Я хочу понимать более широкое видение - что ждет Украину, где мы", - подчеркнул глава государства.

До чего договорились Украина и США: детали рамочного соглашения

Обнародованный в СМИ документ называется "Двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления" и состоит из 11 пунктов. Как подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, созданный в партнерстве фонд будет совместной собственностью США и Украины.

Украинское правительство обязуется вносить в фонд половину будущих доходов от разработки природных ресурсов, принадлежащих государству, в частности, полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и портовой инфраструктуры. В то же время Шмыгаль заверил, что передача украинских ресурсов США или третьим сторонам исключена.

"Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться, по крайней мере, раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины", - написано в тексте документа, который опубликовала "Европейская правда".

Кроме того, в документе отмечается, что США будут "поддерживать долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины" не только деньгами, но и финансовыми инструментами и другими материальными и нематериальными активами.

Остальные положения касаются деталей будущего соглашения о фонде, которое должно быть ратифицировано парламентом Украины. Его разработка должна начаться "безотлагательно".

Мережко: Это дипломатическая победа

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Мережко в комментарии DW назвал соглашение дипломатической победой и ситуацией win-win - то есть беспроигрышной для обеих сторон.

"Трамп может показать своим избирателям, что за помощь Украине он имеет экономическую выгоду, а Украина - что удалось избежать долговых обязательств, не полезных для нас. Там нет ничего, что противоречило бы нашим национальным интересам", - говорит депутат.

Хотя соглашение "не содержит конкретики", оно дает надежду на разработку детального международного договора с учетом интересов Украины, а также делает возможной встречу Трампа с Зеленским для устранения "предыдущих недоразумений", отметил Мережко.

Оппозиция указывает на риск зависимости от США

Украинская оппозиция скептически оценивает соглашение с США и критикует правительство за отсутствие отчетности перед парламентом и отсутствие в документе четких гарантий безопасности. По словам народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе, беспокойство вызывает и отсутствие прописанных обязательств о продолжении военной поддержки США и отсутствие упоминания о "справедливом мире". Привести будущее соглашение о фонде в соответствие с обязательствами Украины перед ЕС - также будет серьезным вызовом, считает Климпуш-Цинцадзе, которая возглавляет профильный комитет Рады.

По ее оценке, обязательства США в соглашении прописаны размыто и "обтекаемо", тогда как требования к Украине, в частности, перечень ресурсов и инфраструктуры, с которых будет начисляться половина прибыли в фонд, выписаны "очень тщательно". "Речь не идет исключительно о редкоземельных металлах, но и о газе, нефти, портах, другой инфраструктуре. Интересно, что речь идет не только о прямой государственной собственности, но и о "непрямой". Что это означает - непонятно", - указывает она.

Климпуш-Цинцадзе предполагает, что соглашение может сделать Украину частично экономически зависимой от США, ведь фонд, согласно рамочному соглашению, будет иметь коммерческий характер.

"Хотелось бы рассчитывать, что мы получим позитив для послевоенного развития экономики Украины. Но, похоже, все будет определяться приоритетами и видением американской стороны. Будет ли оно всегда совпадать с интересами украинского государства для его реального процветания - посмотрим", - отмечает депутат.

Успех больше зависит от Украины

Юрист и дипломат Лана Зеркаль расценивает согласованное документ как пиар-ход для обеих сторон и отмечает, что его эффективность больше будет зависеть от Украины. "Это у нас должно быть понимание, что мы хотим развивать с помощью американских технологий, капитала и экспертизы. Это у нас должна быть стратегия, как использовать предложенный формат - прежде всего в наших интересах", - написала Зеркаль в Facebook.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, рамочное соглашение, которое пока только определяет потенциальные дальнейшие шаги, прежде всего нужно Трампу для демонстрации "быстрой и громкой победы" американцам. В то же время он предостерег от преждевременного оптимизма со стороны Украины.

"Еще много работы предстоит сделать перед рождением конкретного соглашения. Даже если брать технические моменты - это о довольно далекой перспективе, но есть и военно-политические - о какой эксплуатации природных ископаемых может идти речь, когда идет война?", - говорит Огрызко в разговоре с DW.

Тот факт, что в рамочном соглашении есть хоть и короткое, но упоминание о гарантиях безопасности, по мнению экс-главы МИД, является позитивом и может означать, что параллельно с работой над следующим соглашением по природным ресурсам будет вестись наработка соглашения о безопасности. Однако, как указывает он, настойчивость Киева в том, чтобы совместить эти два аспекта в одном документе, является "неестественным гибридом".

"Это две отдельные темы. Причем сначала должно быть соглашение о безопасности и устойчивый стабильный мир, а уже потом экономическое сотрудничество. Какой инвестор будет вкладывать деньги туда, где рвутся снаряды?", - отмечает Огрызко.

Борьба за интересы Украины еще впереди

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также считает, что косвенное упоминание о гарантиях безопасности в рамочном соглашении дает основания Украине для конкретизации переговоров по этой теме. Согласованное рамочное соглашение он называет проявлением "тактической гибкости" в отношениях с администрацией Трампа, что дает возможность Зеленскому встретиться с ним и выяснить, какими будут дальнейшие отношения стран, считает политолог.

"Побороться за интересы Украины еще придется. Давление США может продолжиться в работе над соглашением о самом фонде, распределении прибыли, выводе денег из Украины. Трамп и его команда могут попытаться забрать у нас хотя бы часть денег, которую США выделяли нам в первые три года войны", - отметил в комментарии DW Фесенко.

Несмотря на это, он обращает внимание на изменение тональности соглашения, в котором уже не говорится о долговых обязательствах Украины. По его словам, достижением приемлемого текста соглашения Киев продемонстрировал, что не будет соглашаться на решения, принятые без Украины, что важно в контексте мирных переговоров. Кроме того, формат первичного соглашения "сохраняет для нас пространство для маневра", добавляет политолог.

"Мы можем попытаться создать этот фонд на взаимоприемлемых паритетных началах, если будет добрая воля США. Или же все может остаться на уровне тех зафиксированных договоренностей, если, например, США переориентируются на сотрудничество с Россией", - отметил Фесенко.

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