Ученые, атаковавшие консульство РФ в Марселе, приговорены к 8 месяцам лишения свободы

Двое ученых, бросивших бутылки с зажигательной смесью в здание генерального консульства России в Марселе 24 февраля, в третью годовщину начала войны в Украине, получили восемь месяцев лишения свободы. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, мужчины проведут ночь в тюрьме, а затем будут отбывать срок под домашним арестом с электронными браслетами. Им запрещено приближаться к консульству РФ и носить оружие в течение ближайших пяти лет.

Российский генконсул в Марселе Станислав Оранский на заседании суда говорил о наличии в произошедшем "всех признаков террористического акта". Однако прокурор не согласился с этим, указав, что действия подсудимых "не представляли опасности". При этом он и судья подчеркивали, что нападения на дипломатические представительства иностранных государств недопустимы.

Посольство РФ во Франции заявило, что "глубоко возмущено" вынесением "весьма мягкого приговора", который "абсолютно не соответствует тяжести содеянного". По мнению российских дипломатов, "совершенно очевидно, что преступники преследовали цель взорвать стоянку со служебными автомобилями" на территории дипмиссии, и "только по счастливой случайности никто из ее сотрудников не пострадал".

48-летний инженер Василь Х. и 59-летний химик Жорж С. — сотрудники французского Национального центра научных исследований. Как установило следствие, 24 февраля они наполнили три пол-литровых пластиковых бутылки смесью жидкого азота и детонирующих химикатов и бросили их на территорию российского генконсульства в Марселе. Две бутылки упали на крышу парковки дипмиссии, прогремели взрывы. Жертв не было, о каких-либо разрушениях также не сообщалось.

Оба мужчины были задержаны вечером того же дня на акции, приуроченной к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они сознались в содеянном, объяснив атаку на консульство РФ желанием продемонстрировать солидарность с Украиной. Жорж С., женатый на украинке, назвал себя "идеалистом" и заявил, что специально продумал все так, чтобы акция была безопасной. При этом он признал, что не подумал о возможных дипломатических последствиях.

Следственный комитет России после взрывов на территории генконсульства в Марселе возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

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