Зеленский встретится в Великобритании с лидерами европейских стран для обсуждения гарантий безопасности

В Лондоне 2 марта запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Они обсудят гарантии безопасности, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения боевых действий.

На саммите, сообщает Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют союзников о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Стармер пригласил на встречу в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. На ней также ожидаются генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

О том, что в Лондоне может состояться встреча Зеленского и Стармера, сообщал сам президент Украины 26 февраля.

27 февраля в Вашингтоне прошли переговоры Стармера и Трампа. На пресс-конференции британский премьер-министр снова заявил, что Лондон готов отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев, а также "поднять самолеты в воздух" для поддержки мирного соглашения.

Незадолго до Стармера Вашингтон для встречи с Трампом посетил Макрон. По ее итогам он допустил, что перемирие в российско-украинской войне возможно в ближайшие недели.

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