В Литве в прошлом году пытались поджечь военную помощь Украине, задержаны трое

Генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас сообщил, что в прошлом году в Шяуляй была предпринята попытка поджечь военную помощь для Украины, в этой связи были задержаны три человека после установления личностей подозреваемых.

По его словам, для поиска остальных подозреваемых они объявлены в международный розыск.

Глава полиции сообщил об этом инциденте во время ежегодной презентации деятельности полиции, состоявшейся в четверг.

"И еще одно событие, о котором я хотел бы упомянуть, — это очередная гибридная атака против Литвы, попытка сжечь помощь для Украины в Шяуляй, где была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину", — сказал генеральный комиссар.

"И, как мы понимаем, группа лиц, имевших приказ, пыталась ее поджечь. Опять же, только благодаря отличному сотрудничеству с разведывательным сообществом эти лица были установлены, эти деяния предотвращены, и на сегодняшний день, насколько мне известно, задержаны три человека, плюс целый ряд лиц в настоящее время находится в международном розыске", - отметил Паулаускас.

Генеральная прокуратура пока не подтвердила BNS эту информацию.

В ноябре прошлого года сообщалось о задержании двух граждан Испании в связи с предполагаемым террористическим актом в Шяуляй. Ранее новостная служба LNK сообщала, что испанцы могли быть наняты российской разведкой.

Генеральный прокурор Нида Грунскене тогда сообщила журналистам, что правоохранительные органы Литвы проводят несколько досудебных расследований по подозрению в диверсионных операциях, однако она не стала комментировать ход расследований более подробно.

Паулаускас в четверг назвал попытку поджога в Шяуляй и самовозгорание посылок в пункте выдачи посылок DHL в Германии в прошлом году частью гибридной войны.

"Действительно, мы уже воюем, это гибридная война. Да, это может быть не так очевидно, но все же это есть", — сказал генеральный комиссар.

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