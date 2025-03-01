NBC: США прекратили финансировать энергосистему Украины

Госдеп США остановил программу агентства по международному развитию USAID, в рамках которой сотни миллионов долларов выделялись на возобновление работы энергосистемы Украины после российских обстрелов, передает NBC News.

Госдепартамент США несколько дней назад остановил реализацию программы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой сотни миллионов долларов выделялись на возобновление работы энергосистемы Украины после российских обстрелов. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух сотрудников USAID, работающих в украинской миссии агентства.

По их словам, агентство также существенно сокращает свое присутствие в Украине: если ранее в миссии USAID в этой стране работали 64 человека, то после реструктуризации останется лишь восемь сотрудников.

Один из источников телеканала выразил мнение, что принятые решения "существенно подорвут" возможности администрации президента США Дональда Трампа вести переговоры о прекращении войны и "станут сигналом для России", что Америку "не волнует Украина и ее прошлые инвестиции".

Масштабные сокращения в USAID

Более 60 лет Агентство США по международному развитию было крупнейшим в мире поставщиком гуманитарной помощи. Однако теперь администрация Трампа обвиняет USAID в расточительном и преступном использовании средств американских налогоплательщиков, в частности в финансировании проектов, связанных с "Аль-Каидой" и выращивании наркокультур в Афганистане.

26 февраля Госдеп США объявил о сокращении на 92 процента примерно 5800 долгосрочных контрактов агентства на общую сумму около 54 млрд долларов. Ранее сообщалось, что численность самого USAID планируется урезать в 34 раза - с 10 000 до 290 человек. В начале февраля сотрудникам агентства за границей дали 30 дней на возвращение в США.

Профсоюзы работников USAID подали в суд на Белый дом, заявляя, что распустить агентство может только Конгресс, а действия администрации Трампа неконституционны и незаконны. 8 февраля стало известно, что суд в Вашингтоне удовлетворил их иск и вернул на работу около 2700 уволенных сотрудников USAID, но отказался восстанавливать уже замороженные гранты.

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