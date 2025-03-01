Папа Франциск провел спокойную ночь после бронхоспазма

Понтифику сделали бронхоскопию для очищения дыхательных путей. Его подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких, что повысило уровень кислорода в крови.

Папа римский Франциск после случившегося накануне ухудшения состояния здоровья провел спокойную ночь, сообщил пресс-центр Ватикана в субботу, 1 марта. Состояние понтифика ухудшилось накануне днем: 88-летний Франциск перенес в больнице тяжелый приступ кашля - бронхоспазм. Приступ привел к рвоте, при которой папа частично вдыхал ее содержимое.

Прогноз врачей остается "сдержанным". Это означает, что угроза для жизни папы все еще есть. Ватиканские источники проинформировали накануне вечером, что врачам потребуется от 24 до 48 часов, чтобы определить, ухудшилось ли общее состояние папы из-за бронхоспазма.

Сообщается также, что понтифику делают механическую вентиляцию легких через маску для рта и носа, и газообмен в легких уже восстановился до уровня, наблюдавшегося до приступа. Врачи в своем отчете отметили, что Франциск на протяжении всего времени оставался в сознании и реагировал на происходящее, позволив медикам оперативно очистить его дыхательные пути.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !