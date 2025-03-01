Зеленский: Киев готов подписать соглашение с США о редкоземельных металлах

Украина "готова подписать соглашение о минералах", заявил Владимир Зеленский, но добавил, что продолжает призывать США к обеспечению гарантий безопасности.

"Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины", — написал он.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне, "но никто не хочет мира больше, чем мы".

"Прекращение огня не сработает с Путиным. За последние десять лет он нарушил прекращение огня 25 раз. Единственный выход — настоящий мир", — пишет Зеленский.

Украинский президент отмечает также, что "не может изменить позицию Украины в отношении России".

"Русские убивают нас. Россия — враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и прочный мир. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров".

"Помощь Америки была жизненно важна для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать", — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (бывший "Твиттер").

"Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и прямыми друг с другом, чтобы по-настоящему понимать наши общие цели".

Он добавил, что Украина очень благодарна Соединенным Штатам за поддержку, особенно в течение трех лет полномасштабного вторжения, и выразил свою благодарность президенту Трампу.

"Я хочу, чтобы США более твердо стояли на нашей стороне", — написал украинский президент.

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