Космический аппарат Blue Ghost успешно совершил посадку на Луну

Посадочный модуль космического аппарата Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace успешно совершил посадку на Луну. Стыковка с поверхностью спутника Земли произошла в воскресенье, 2 марта, в 03.34 по времени Восточного побережья США, сообщается на официальном сайте аэрокосмического агентства США NASA.

Космический аппарат будет производить исследовательские работы вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны. На его борту, согласно договоренностям NASA и компании - 10 исследовательских приборов и инструментов. Большая часть из них предназначена для изучения реголита (поверхностного слоя грунта на Луне), лунной пыли и различных излучений.

Цель миссии - сбор данных, которые должны помочь подготовке к будущим пилотируемым миссиям на Луну. Миссия Blue Ghost продлится 14 дней. О возвращении аппарата на Землю в обозримом будущем в планах компании не упоминается.

В то же время Blue Ghost будет передавать на Землю графический контент. Так, в NASA уже получили снимок, сделанный модулем сразу после прилунения.

Blue Ghost стал частью крупнейшей коммерческой миссии на Луну

Космический аппарат на Луну доставила ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX. На борту ракеты также находился исследовательский модуль HAKUTRO 2 (Resilience), принадлежащий японской компании Ispace. Он будет прилуняться в другом регионе спутника в апреле и должен доставить на поверхность Луны мини-ровер с исследовательским оборудованием.

Исходя из того, что как модули, так и ракета-носитель были разработаны частными компаниями, миссию можно назвать крупнейшей коммерческой миссией на Луну среди совершенных на данный момент. Тем не менее часть финансирования программы Blue Ghost поступала от NASA.

"От имени всей нашей команды я хочу поблагодарить NASA за то, что доверили Firefly стать провайдером доставки на Луну", - заявил в связи с посадкой модуля генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким. По его словам, успешная посадка Blue Ghost открывает дальнейшие возможности для сотрудничества компании и космического агентства, среди которых - ожидаемые миссии на Марс.

Blue Ghost должен попасть на обратную сторону Луны

Уже отправленный на Луну модуль - часть проекта Firefly Aerospace, включающего три лунные миссии Blue Ghost. В 2026 году компания намерена отправить на спутник Земли следующий свой аппарат - он должен совершить посадку на обратной стороне Луны. Вместе с ним на ракете-носителе на лунную орбиту будет отправлен также спутник Lunar Pathfinder Европейского космического агентства.

В рамках возобновившейся в последние годы "лунной гонки" успешной из миссий на обратную сторону Луны стала отправка туда модуля "Чанъэ-6" Китайского национального космического управления. Однако этот модуль передал на Землю образцы грунта, чего программа Blue Ghost не предусматривает.

На 2028 год Firefly Aerospace планирует третью миссию Blue Ghost - в ходе нее исследовательский аппарат должен вновь собрать данные на видимой стороне Луны.

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