Лавров: Появление европейских миротворцев в Украине не устранит "первопричину кризиса"

Появление европейских миротворцев в Украине будет означать, что для России не исчезнут "первопричины кризиса", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лидеры европейских стран, в частности, Великобритании и Франции, предлагают ввести в Украину миротворческие силы, которые могли бы обеспечить соблюдение возможного соглашения о прекращении огня. Украина, требующая гарантий своей безопасности в условиях перемирия, такой вариант поддерживает.

В воскресенье утром премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон совместно с Парижем и Киевом готовят новый мирный план по Украине, который они позже предложат Соединенным Штатам. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите европейских лидеров и президента Владимира Зеленского, который 2 марта состоится в Лондоне.

Однако Лавров заявил, что для российской стороны "дискуссия в Европе о миротворцах для Украины — это наглость, продолжение "науськивания" Киева на войну против России".

"На Западе не могут объяснить, что будет с территорией Украины и русским языком, если ее возьмут под контроль европейские миротворцы", — также заявил он (все цитаты по агентству ТАСС).

Лавров уже не первый раз выступает против введения миротворческого контингента в Украину. В феврале Европа стала обсуждать возможности введения миротворцев в Украину для обеспечения прекращения огня в ситуации, если между Россией и Украиной будет заключено перемирие.

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