Финляндия освободила танкер, подозреваемый в повреждении кабелей в Финском заливе

Арест с танкера Eagle S был снят Финляндией в пятницу, 28 февраля, сообщает полиция. Согласно выводам финской полиции, с точки зрения расследования, нет препятствий для выхода судна из территориальных вод Финляндии, пишет YLE.

Предварительное расследование Центральной криминальной полиции KRP и проведение технических следственных мероприятий на судне достигли такой стадии, что больше нет оснований для продолжения его ареста. С точки зрения расследования, также нет препятствий для выхода судна из территориальных вод Финляндии.

Пограничная охрана контролирует выход танкера Eagle S из территориальных вод и экономической зоны Финляндии. Судно уже покинуло Порвоо. По данным сайта Vesselfinder , рядом с ним находятся буксиры Ukko и Ahti. Его также сопровождает патрульный корабль Turva береговой охраны Финского залива.

Операция под руководством полиции Хельсинки завершится, когда танкер Eagle S выйдет в международные воды, сообщает эстонский портал Delfi.

Fingrid и Elering отказались от ареста Eagle S

Сетевые компании Fingrid и Elering также приняли решение отказаться от ареста судна Eagle S, сообщает Fingrid в пресс-релизе .

Причиной стали финансовые риски, связанные с арестом. Затраты на изъятие и обслуживание судна, вероятно, превысили бы его стоимость. Электросетевые компании также пришли к выводу, что продажа судна была бы практически невозможной во время судебного процесса, который может затянуться до пяти лет.

Отказ от ареста не влияет на другие правовые действия. Fingrid и Elering намерены подать иск о возмещении ущерба, причиненного Eagle S, и добиваться компенсации через суд.

– Мы не видим экономической целесообразности в аресте, но ни в коем случае не отказываемся от требований компенсации. Мы будем добиваться через суд компенсации за повреждения кабеля Estlink 2 от виновника ущерба, – комментирует исполнительный директор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

На данном этапе Fingrid и Elering самостоятельно покрывают расходы на ремонт Estlink 2, чтобы как можно быстрее восстановить соединение.

Судно подозревается в повреждении кабелей

Предполагается, что якорь танкера Eagle S вызвал повреждения кабелей в Финском заливе в конце декабря.

Полиция сообщает, что вопрос о принудительных мерах в отношении экипажа судна будет рассматриваться отдельно.

Согласно предварительному расследованию, восемь человек подозреваются в совершении преступления. В данный момент трое из них находятся под запретом на выезд, тогда как запреты для остальных пяти были сняты на этой неделе. Те, кто остается под запретом на выезд, не могут покинуть страну.

Полиция расследует дело по статьям о нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Завершение предварительного расследования планируется к концу апреля.

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