Eurostat: уровень натурализации в странах Балтии в 2023 году был самым низким в ЕС

В 2023 году гражданами стран Евросоюза стали 1,05 млн человек, сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat). Это на 6,1% больше, чем годом ранее.

Более половины всех новых паспортов были выданы в трех странах: Испании (22,9%), Италии (20,3%) и Германии (19%).

Чаще всего гражданами ЕС становились выходцы из Сирии (107,5 тысяч) и Марокко (106,5 тысяч). В первую десятку также вошли Албания, Румыния, Венесуэла, Бразилия, Украина, Индия, Турция и Аргентина.

Около 87% новых граждан стран Евросоюза ранее были гражданами государств, не входящих в ЕС.

Eurostat также подсчитал уровень натурализации — соотношение числа иностранцев, получивших гражданство, к общему числу иностранцев, проживавших в той или иной стране ЕС на начало того же года.

Активнее всего паспорта выдавали в Швеции (7,9 на 100 иностранцев), Румынии (5,9) и Италии (4,1). Самые низкие показатели натурализации — у стран Балтии. В Литве он составил 0,1 на 100, в Латвии — 0,4, в Эстонии — 0,5.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !