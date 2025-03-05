Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к мирным переговорам

Президент США Дональд Трамп в обращении к обеим палатам Конгресса заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявляет о готовности к мирным переговорам. По его словам, со стороны России также поступали сигналы о готовности к миру.

"Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы"", — сказал Трамп.

По его словам, Зеленский также заявил о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых "в любое удобное время".

Трамп сказал, что благодарен за письмо, добавив: "Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру".

О готовности сесть за стол переговоров Владимир Зеленский заявлял во вторник, когда комментировал перепалку с Трампом в Овальном кабинете. Он также ранее говорил, что Украина готова подписать соглашение о недрах.

"Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине, — заявил Трамп. — Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины".

"Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?" — спросил Трамп и снова заявил, что США потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

"К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом".

Некоторые демократы покинули зал, когда Трамп говорил об Украине.

В своем выступлении американский президент не конснулся приостановки военной помощи Киеву, о которой было объявлено накануне.

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