Оператор Eutelsat ведет переговоры с ЕС о развертывании спутниковой связи в Украине в качестве альтернативы Starlink

Французский спутниковый оператор Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении дополнительного доступа в интернет на территории Украины в связи с опасениями из-за возможного отключения терминалов Starlink Илона Маска, пишут Reuters и Financial Times.

В заявлении оператора говорится, что у него есть оборудование, которое можно "быстро развернуть в Украине для подключения наиболее важных миссий". Представитель Eutelsat сказал, что компания обменивается с ЕС информацией о том, как она может "способствовать расширению усилий Украины".

По данным FT, переговоры Eutelsat с европейскими правительствами касались использования спутниковой группировки OneWeb (состоит из примерно 600 спутников на высоте около 1200 км) и спутников на геостационарной орбите (y Eutelsat около 35 таких спутников на высоте 35 тысяч км) для укрепления спутниковой связи в Украине и Черноморском регионе.

Сроки развертывания дополнительных пользовательских терминалов зависят от решений европейских стран о закупках и необходимой координации инфраструктуры, заявили в Eutelsat.

Eutelsat — конкурент Starlink, и инвесторы, как отмечают Reuters и FT, делают ставки на то, что французский оператор может заменить компанию Илона Маска в Украине. Сама компания заявляет, что предлагает те же возможности, что и Starlink, с точки зрения покрытия. Как отмечает FT, Eutelsat, как и Starlink, тоже способен обеспечить связь украинским беспилотникам.

В конце февраля Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что США рассматривают возможность отключения Украины от Starlink, если Киев и Вашингтон не достигнут соглашения по полезным ископаемым. Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров после этого заявил, что в Украине есть альтернатива Starlink, но детали пока не разглашаются. Позже сам Маск назвал данные Reuters "неправдой". В Польше добавили, что страна платит за спутниковый интернет для Украины. "Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которой является Польша", — написал вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский.

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