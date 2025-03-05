CBS: соглашение по ископаемым между США и Украиной еще не готово к подписанию, Трамп ожидает "лучшей" сделки

Соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной еще не готово к подписанию, сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.

Параметры соглашения еще могут измениться, поскольку президент США Дональд Трамп теперь ожидает "большей, лучшей сделки", сказал собеседник телеканала, знакомый с ходом переговоров.

По словам чиновников администрации Трампа, по состоянию на середину дня вторника, 4 марта, президент и его советники не планировали подписывать сделку.

Ранее Reuters со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Украина готовятся подписать сделку, а Трамп хочет объявить об этом в своем обращении к конгрессу, которое состоялось в ночь на 5 марта по рижскому времени.

После этого журналистка Fox News из пула Белого дома Джеки Хайнрих написала со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, что "подписание не планируется". В ее сообщении не уточнялось, идет ли речь о подписании вообще или в ближайшее время.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку, но после перепалки с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольном мероприятии в Белом доме подписание было отменено.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов несколько дней спустя, сказал, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной "не мертва", но Зеленскому нужно быть "более благодарным". Украинский лидер ответил на это обращением, в котором признал, что встреча в Белом доме "прошла не так, как предполагалось" и выразил сожаление. Он заявил, что Украина "готова работать быстро, чтобы положить конец войне" и настроена на сотрудничество с Трампом.

В обращении к конгрессу Трамп не упомянул о готовности подписать сделку, однако рассказал, что получил "важное письмо" от Зеленского, в котором тот выражал готовность "как можно скорее сесть за стол переговоров и подписать соглашение "в любое удобное для вас время".

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