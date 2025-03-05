СМИ: убедить Зеленского, что стоит восстановить отношения с Белым домом, помогли Келлог и Стармер

Чиновники администрации Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой, чтобы "подчеркнуть важность стабилизации отношений с Белым домом" после ссоры в Овальном кабинете, пишет CNN со ссылкой на два источника.

В числе переговорщиков, по данным CNN, был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Представители администрации Трампа призвали украинцев возобновить переговоры по сделке о редкоземельных металлах "как можно скорее" — до выступления президента США в конгрессе.

Убедить президента Украины помог и премьер Великобритании Кир Стармер, пишет The Times со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, во вторник, Стармер поговорил с Зеленским по телефону. Во время этого разговора британский премьер передал украинскому президенту, что "были определенные вещи, которые Трамп хотел услышать", включая признание, что Зеленский неправильно провел встречу в Овальном кабинете, пишет The Times.

За этим последовал пост Зеленского, в котором он признал, что встреча в Белом доме "прошла не так, как предполагалось" и выразил сожаление. "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными", — написал Зеленский.

Подписание сделки о редкоземельных металлах должно было состояться 28 февраля, но оно сорвалось после визита Зеленского в Вашингтон, во время которого он вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вскоре Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Спустя несколько дней Трамп говорил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной "не мертва", но Зеленскому нужно быть "более благодарным" за все, что дала Украине Америка.

4 марта Reuters со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Украина готовятся подписать сделку, а Трамп хочет объявить об этом в своем обращении к конгрессу, которое состоялось в ночь на 5 марта по рижскому времени. Однако Трамп в своем выступлении о готовности подписать сделку не упомянул, рассказав только, что получил "важное письмо" от Зеленского, в котором тот выражал готовность "как можно скорее сесть за стол переговоров и подписать соглашение "в любое удобное для вас время".

CBS News утверждает, что соглашение еще не готово к подписанию, а его параметры могут измениться, поскольку Трамп теперь ожидает "большей, лучшей сделки".

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