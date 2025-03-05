FT: США прекратили обмен разведданными с Украиной

США перестали обмениваться разведданными с Украиной, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, благодаря такому сотрудничеству ВСУ могли быстрее и точнее выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что Вашингтон также запретил Лондону передавать в Киев разведданные, полученные от США.

По словам журналистки американского телеканала Fox Джеки Хайнрих, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф "негласно подтвердил", что США взяли "паузу на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу, чтобы обеспечить мир во всем мире".

По данным СМИ, в ночь на вторник по рижскому времени президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении поставок вооружений в Украину. Это решение затронуло в том числе грузы, находившиеся в пути к украинской границе.

Также в начале марта крупнейшие американские издания со ссылкой на источники сообщили, что новый глава Пентагона Пит Хегсет указал прекратить кибероперации против России. Впоследствии другой источник из числа сотрудников ведомства заявил агентству Bloomberg, что эта информация не соответствует действительности.

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