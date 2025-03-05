КНДР после пятилетнего перерыва пустила к себе иностранных туристов — и тут же снова закрылась

Западные турагентства в среду сообщили, что иностранные туристы больше не могут посещать северокорейский Расон — город, расположенный недалеко от границы с Китаем. Недавнее решение Пхеньяна после пяти лет изоляции вновь открыть свою границу для туризма внезапно отменено.

КНДР закрыла свои границы в начале 2020 года, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19, а затем укрепила оборонительные сооружения вдоль северной границы, чтобы закрыть нелегальный въезд в страну своих граждан из Китая.

С тех пор Северная Корея все больше изолировалась от большинства стран мира, опираясь на поддержку России и Китая.

В феврале несколько западных туроператоров сообщили, что отправили небольшое количество иностранных путешественников в Расон, расположенный на северо-востоке КНДР, — после получения разрешения от северокорейской стороны.

Но в среду некоторые из туркомпаний заявили, что эти поездки приостановлены по неясным причинам.

"Наши партнеры сообщили нам… что туры в Расон в настоящее время приостановлены", — говорится в сообщении на сайте туристического агентства Young Pioneer Tours.

Туристическое агентство Koryo Tours сообщило, что "Расон временно закрыт", а его генеральный менеджер Саймон Кокерелл, находящийся в Пекине, сказал агентству AFP, что те туристы, кто уже находится в Северной Корее, "завершат свои поездки в соответствии с планом".

Координатор туров испанского туристического агентства KTG Райко Вега также подтвердил AFP факт приостановки турпоездок в КНДР, добавив: "Мы не знаем ни причины, ни того, как долго это продлится".

Северная Корея уже приняла несколько международных торговых и официальных делегаций, а в прошлом году впервые после пандемии разрешила въезд в страну российским туристам.

Расон, расположенный недалеко от границ с Китаем и Россией, стал в 1991 году первой особой экономической зоной Северной Кореи, со своим визовым режимом.

Эта зона стала своего рода полигоном для опробования новой экономической политики, там начал действовать первый официально разрешенный рынок.

Что рассказывают западные туристы, недавно посетившие КНДР

В феврале этого года туристы из Великобритании, Франции, Германии и Австралии посетили Расон в составе туристической группы. Они провели там четыре ночи.

Среди них был 28-летний британский YouTube-блогер Майк О'Кеннеди. Он был поражен чрезвычайным уровнем государственного контроля в городе. Как и во всех поездках в Северную Корею, туристов в Расоне везде сопровождали местные гиды, которые следовали строгому, заранее утвержденному графику.

В программу входили тщательно продуманные экскурсии: на пивной завод, в школу и в новую, полностью укомплектованную лекарствами аптеку.

Один из руководителей тура из британского Саффолка Бен Уэстон сравнил посещение Северной Кореи со школьной экскурсией. "Вы не можете выйти из отеля без гидов", — рассказал он Би-би-си.

"Пару раз мне даже приходилось сообщать им, что я хочу сходить в туалет, — рассказал Майк О'Кеннеди. — Нигде в мире мне не приходилось этого делать".

Несмотря на сопровождение, Майк смог увидеть фрагменты реальной жизни. "Все работали, не было ощущения, что кто-то просто шатается без дела. Выглядело это довольно безрадостно".

Опытный путешественник и бывший автор специализирующегося на новостях из КНДР сайта NK News Джо Смит отправился туда в третий раз.

"Мне кажется, что чем чаще ты сюда приезжаешь, тем меньше знаешь. Каждый раз ты чуть-чуть заглядываешь за занавес, и тогда у тебя появляется еще больше вопросов", — говорит он.

Самым ярким событием для Джо стало неожиданное посещение рынка предметов роскоши, где продавались джинсы и парфюмерия, а также поддельные сумки бренда Louis Vuitton и японские стиральные машины, вероятно, привезенные из Китая.

Здесь туристам не разрешали фотографировать — по их мнению, таким образом власти пытаются скрыть этот потребительский пузырь от остальной части страны.

"Это было единственное место, где люди нас не ждали, — говорит Джо. —Здесь было грязно и все по-настоящему; место, куда на самом деле ходят северокорейцы. Мне это понравилось".

При этом Джо обратил внимание на обветшалые городские здания. "Улицы тускло освещены, отопления нет нигде, помимо наших гостиничных номеров", — сказал он, припомнив посещение холодной, темной и безлюдной художественной галереи.

"Было ощущение, что они открыли двери только для нас".

Майку О'Кеннеди особенно запомнился один разговор. Во время своего визита в школу он был удивлен, когда одна из учениц после знакомства с ним сказала, что надеется когда-нибудь посетить Великобританию.

"Мне не хватило духу сказать ей, что ее шансы очень и очень малы", — говорит он.

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