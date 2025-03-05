США и Израиль отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа

США и Израиль в среду, 5 марта, отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа, резко раскритиковав его. По заявлению Вашингтона, этот план не учитывает факта непригодности сектора Газа для жизни. Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что восстановление региона должно осуществляться без группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, и намерен продолжать консультации по этому вопросу.

Накануне план Египта был одобрен Лигой арабских государств (ЛАГ). План Каира рассчитан на пять лет и предусматривает расходы на сумму в 53 млрд долларов. В течение этого пятилетнего периода сектором Газа должны править технократы, а в самом секторе и на Западном берегу реки Иордан - размещены миротворцы. Кроме того, в течение этого срока должно быть создано государство палестинских арабов.

Заявление МИД Израиля

МИД Израиля также раскритиковал план Египта. В ведомстве заявили, что принятая ЛАГ декларация не учитывает реальности, сложившейся после 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной атаке со стороны ХАМАС. "В декларации не упоминается нападение палестинских группировок на юг Израиля и нет осуждения джихадистов. Сегодня у жителей Газы есть шанс на лучшую жизнь, благодаря инициативе США. Это следует поддержать", - говорится в заявлении израильского МИДа.

ХАМАС приветствовал в египетском плане лишь ту часть, где отвергается требование США о выселении жителей сектора Газа. Президент США Трамп с первых дней своего нового президентского срока неоднократно высказывал предложение, чтобы палестинцев из сектора Газа приняли арабские страны, такие как Египет и Иордания.

Египет и другие арабские государства выступают против любых попыток выселить палестинцев за пределы их территорий. Они опасаются, что любое массовое перемещение палестинцев лишь сильнее подорвет перспективы урегулирования арабо-израильского конфликта на основе концепции мирного сосуществования двух государств - израильского и палестинского.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболла", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболла" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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