Макрон: Россия превратила войну в Украине в глобальный конфликт
Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с анонсированным обращением к согражданам. Он заявил, что российская угроза никуда не исчезает и затрагивает всю Европу, включая Францию.

Эммануэль Макрон также приветствует все мирные инициативы, но подчеркивает, что мир не может наступить за счет Украины и что России нельзя позволить диктовать условия.

Еще из обращения президента Франции, которое только что закончилось: Эммануэль Макрон, в ответ на призывы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца передать командование французскими ядерными силами на европейский уровень, подчеркнул, что контроль над ними останется у Франции.

Также Макрон заявил, что "у нас самая эффективная армия в Европе", но ее нужно наращивать.

Он сказал, что за последние 10 лет французский военный бюджет вырос вдвое, но учитывая угрозы, которые стоят перед страной, его нужно наращивать дальше. При этом он подчеркнул, что налоги повышаться не будут.

BBC Russian Главная

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