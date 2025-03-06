Войска РФ ударили по гостинице в Кривом Роге: есть погибшие

Российские войска вечером в среду, 5 марта, нанесли ракетный удар по украинскому Кривому Рогу Днепропетровской области. Ракета попала в пятиэтажный отель, сообщает ГСЧС Украины. В результате удара РФ погибли по меньшей мере два человека, еще 29 человек пострадали, 20 из них получили тяжелые ранения, заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, среди пострадавших есть ребенок.

Под завалами могут оставаться люди, сообщила ГСЧС Украины.

Незадолго до удара Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны РФ и о "скоростной цели на Кривой Рог". Позднее в тот же вечер украинские военные сообщали об угрозах российских БПЛА и управляемых авиационных бомб в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Кривой Рог - родной город президента Украины Владимира Зеленского, отмечает агентство AFP. С начала полномасштабной войны он регулярно подвергался российским обстрелам. Десятью днями ранее, в ночь на 23 февраля, в результате ракетного удара РФ по городу погиб один человек, еще пятеро были ранены. Кривой Рог расположен примерно в 70 километрах к северо-западу от линии фронта.

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