США приостановили обмен разведданными с Украиной. Что об этом известно и как это повлияет на войну?

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил в комментарии американской прессе, что по распоряжению Дональда Трампа США приостановили сотрудничество с Украиной в сфере разведки и прекратили предоставлять Киеву американские разведданные.

Сначала о таком решении Белого дома сообщили сразу несколько западных СМИ, а затем информацию подтвердил Рэтклифф.

"Я думаю, что этот перерыв [в обмене разведданными — Ред.] в области военного и разведывательного сотрудничества закончится. Я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной и сможем вместе отразить агрессию, но нам также нужно сделать мир лучше и добиться прогресса в мирных переговорах", — сказал Рэтклифф в эфире Fox Business Network.

В среду источник в украинской власти сообщил британскому каналу Sky News, что обмен разведданными прекращен не полностью, в первую очередь он касается данных, необходимых для атак по территории России.

Собеседник Sky News назвал этот шаг "избирательным" и указал, что американские разведданные, по его информации, по-прежнему будут передаваться Украине и могут быть использованы для противодействия российским войскам на оккупированной Россией территории Украины.

Впрочем, позже корреспондент Sky News Дебора Хейнс написала в своем аккаунте в сети Х со ссылкой на неназванные источники, что в течение среды США полностью прекратили предоставлять Киеву разведданные. "Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — сообщает журналистка.

Как пишет Financial Times, сотрудничество с разведкой США было важным для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели.

Свои разведывательные средства - самолеты разведчики и спутники есть и у европейских союзников Украины, но они не настолько многочисленны, как у американцев, и заменить их не смогут.

Прекращение обмена разведданными последовало за решением администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине.

Анализ: "Действия США делают беззащитными украинские города"

Военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

Значение американских разведданных для войны в Украине переоценить сложно.

Речь идет об информации самого разного рода, начиная от донесений источников в России, спутниковых снимков поверхности территории, которую контролируют российские войска, и заканчивая оперативной информацией о воздушной обстановке.

Например, у западных границ Украины и над акваторией Черного моря дежурят самолеты-разведчики, которые сканируют воздушное и наземное пространство. Самолеты оснащены различными датчиками, которые позволяют видеть объекты и в воздухе и на земле, идентифицировать их не только по классу и даже определять с точностью до конкретного типа.

Эти данные позволяют оперативно отслеживать важные цели, нивелировать исходящую от них угрозу и даже поражать. Это касается, прежде всего, воздушных целей — самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Имеющиеся в распоряжении ВСУ наземные радиолокационные средства по своим возможностям уступают западным. Как минимум, у украинских военных будет просто меньше источников информации, и это скажется на противовоздушной обороне.

Разведывательная информация также помогала украинцам контролировать российские тылы, выявлять важные цели и поражать их высокоточным оружием. Это могли быть склады, штабы или даже движущиеся цели.

Эту информацию американцы получали из нескольких источников, в том числе и со спутников частных космических компаний.

На момент написания этого текста не было окончательно понятно, насколько всеобъемлющ этот запрет, смогут ли ВСУ каким-либо образом получать спутниковые снимки и использовать их.

Неясно, есть ли какие-то возможности получать данные через союзников в Европе, или американцы наложили полный запрет на передачу сведений украинцам, возможно ли, чтобы эти ограничения касались лишь территории России, но не оккупированных украинских земель.

Как бы то ни было, этот запрет дополняет прекращения поставок ракет для ПВО, и вместе они ослабляют защиту украинских городов и мирных жителей от обстрелов российских ракет.

Как развивался конфликт между Киевом и Вашингтоном

С начала российского вторжения США были самым крупным донором военной помощи Киеву.

Но новая администрация Белого дома изменила тон общения не только с украинскими властями, но и со своими европейскими союзниками.

Разлад между Киевом и Вашингтоном начался после того, как в феврале американская сторона инициировала переговоры с Россией в Эр-Рияде, не пригласив за стол представителей Украины.

Усугубился конфликт после исторической перепалки, произошедшей между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в минувшую пятницу в Овальном кабинете Белого дома.

США требуют от Киева уступок в войне с Россией, не предоставляя при этом никаких конкретных гарантий безопасности, и заявляют, что украинское руководство не демонстрируют приверженность миру.

Во вторник риторика Трампа несколько смягчилась. Выступая в Конгрессе накануне вечером, он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам, и, по словам Трампа, он очень ценит этот жест.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также заявил в среду, что между США и Украиной устанавливается более примирительный тон, добавив, что пауза в военной помощи и обмене разведданными может быть закончена в ближайшем будущем.

"Я думаю, что если мы продвинемся в сторону переговоров и фактически положим на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", — сказал он Fox News.

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