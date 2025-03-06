Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

С 6 марта Литва официально вышла из международной конвенции, запрещающей использовать, разрабатывать, производить, передавать и хранить кассетные боеприпасы. Об этом сообщает LRT.

Соответствующее решение литовский Сейм принял еще в июле. Как поясняет LRT, в начале осени прошлого года Вильнюс передал необходимые документы в ООН, после чего начался отсчет шести месяцев до вступления решения о денонсации в силу.

Выйти из конвенции предложили литовские силовые ведомства в 2024 году. По их мнению, международное соглашение ограничивало обороноспособность страны.

"Неправильно, если государство, готовясь к обороне, сразу заявляет, какие возможности оно не будет использовать. В данный момент мы не можем покупать кассетные боеприпасы или обучать их использованию. Мы не можем даже позволить союзникам, которые не ратифицировали эту конвенцию, их перевозить", — говорил Лауринас Кащюнас, занимавший тогда пост министра обороны.

Он также подчеркивал, что в современном мире кассетные боеприпасы используются "ответственно, эффективно и безопасно". Другие представители правительства заверили Сейм, что выход из конвенции не отменяет обязательства Литвы в сфере международного гуманитарного права.

Конвенцию по кассетным боеприпасам ратифицировали около 100 стран, в том числе большинство государств ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Мексика. Среди стран, не присоединившихся к документу — США, Китай, Россия, Индия, Турция, Украина и Беларусь.

Только две страны НАТО, граничащие с РФ, ратифицировали эту конвенцию: Норвегия в 2008-м и Литва в 2011 году.

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