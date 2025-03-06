Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут "прокси-войну" с Россией

Соединенные Штаты, помогающие Украине, ведут "прокси-войну" с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Было совершенно ясно с самого начала, что президент Трамп рассматривает это как затяжной, тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — США, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец", — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста о своих мыслях по поводу ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля.

Рубио добавил, что "ни у кого нет никаких идей или планов", как положить конец войне. По его словам, российская сторона "добилась определенного прогресса", но нет признаков того, что Россия побеждает, поэтому конфликт зашел в тупик. "Все, что президент [США Дональд Трамп] пытается сделать здесь — это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами, русскими и украинцами", — сказал Рубио.

Термин "прокси-война" на протяжении последних трех лет активно используется российскими чиновниками и государственными СМИ. Например, о "прокси-войне" Запада с Россией еще весной 2022 года говорил в интервью глава МИД РФ Сергей Лавров. В мае 2022 года о прокси-войне "коллективного Запада с Россией" также заявлял постпред России при ООН Василий Небензя. Владимир Путин в своих формулировках чаще использовал выражение "Запад воюет руками украинцев", однако новостные ресурсы передавали его слова под заголовками о ведении прокси-войны против России.

Предыдущий президент США Джо Байден с формулировкой Лаврова о прокси-войне не соглашался, настаивая на том, что Украина защищается от вторжения. Ллойд Остин, возглавлявший Пентагон при Байдене, также отрицал, что США ведут войну с Россией.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !